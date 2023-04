Repubblica: "Lo scudetto non basta: Milan contro Napoli con la testa a Istanbul"

MilanNews.it

"Lo scudetto non basta: Milan contro Napoli con la testa a Istanbul": titola così questa mattina Repubblica in merito al match di stasera tra le due squadre che si affronteranno nell'andata dei quarti di Champions League. Arrivati a questo punti, tutte le squadre sognano in grande, comprese quelle di Pioli e Spalletti che non si vogliono accontentare dello scudetto, ma puntano alla finale di Champions in Turchia.