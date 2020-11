Repubblica: "Milan, Inter e Atalanta: 90 minuti per reagire alle crisi di coppa"

"Milan, Inter e Atalanta: 90 minuti per reagire alle crisi di coppa": titola così questa mattina Repubblica che spiega che oggi tornano in campo in campionato Milan, Inter e Atalanta dopo le sconfitte in Europa. I rossoneri, che comunque vada resteranno primi da soli in classifica, se la vedranno contro il Verona, mentre le due formazioni nerazzurre si affronteranno a Bergamo nel pomeriggio.