Repubblica - Milan, la fitta agenda di Gerry Cardinale: dallo stadio al mercato estivo, fino al rinnovo di Leao

Gerry Cardinale si trova a Milano per assistere questa sera al match di Champions League del Milan contro il Tottenham. Il numero uno di RedBird non è sbarcato in Italia solo per assistere alla sfida contro gli Spurs, ma ha una agenda piuttosto fitta: marketing, stadio, il mercato estivo con Maldini e Massara e il contratto di Leao. Lo riferisce stamattina Repubblica.