Repubblica - Milan, Maignan finalmente in gruppo: potrebbe essere convocato per l’Atalanta

Ieri sono arrivate ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Mike Maignan, fuori ormai da cinque mesi: il portiere francese si è infatti allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il match di domenica a San Siro contro l'Atalanta. Lo riferisce stamattina Repubblica.