Repubblica - Milan, non qualificarsi per la Champions sarebbe catastrofico

Il Milan resta secondo in classifica nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, ma la corsa Champions si è complicata parecchio. Secondo l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, non arrivare tra le prime quattro sarebbe catastrofico per la società di via Aldo Rossi in quanto il club ha bisogno dei circa 50 milioni di euro che entrerebbero nelle casse milaniste in caso di qualificazione alla prossima Champions League.