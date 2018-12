Repubblica - Milan, oggi arriverà la sanzione dell'UEFA

E' in arrivo nelle prossime ore la sentenza dell'UEFA nei confronti del Milan per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Per il club milanista, dovrebbe arrivare una multa: come riporta Repubblica, 5 milioni di euro in premi sono già stati congelati e si aggiungerà una sanzione pecuniaria di non meno di 6 milioni (più almeno una decina, condizionati al percorso virtuoso).