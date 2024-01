Repubblica: "Milan terzo incomodo. Pioli affonda la Roma"

L'edizione odierna di Repubblica apre così questa mattina le sue pagine sportive: "Milan terzo incomodo. Pioli affonda la Roma". Bella, meritata e convincente vittoria ieri sera del Diavolo contro i giallorossi. In gol Adli, Giroud e Theo Hernandez. Con questo successo, la squadra di Stefano Pioli, che prima della partita ha incassato nuovamente la fiducia e il sostegno di Gerry Cardinale, ha blindato il terzo posto in classifica e il posto in Champions League.

Questo il tabellino di Milan-Roma di Serie A:

MILAN-ROMA 3-1

Marcatori: 11’ Adli, 56’ Giroud, 69’ Paredes (r), 84’ Theo Hernandez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández (dal 89’ Jimenez); Loftus-Cheek, Adli (dal 89’ Zeroli), Reijnders; Pulisic (dal 79’ Musah), Giroud, Leão (dal 79’ Okafor). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić, Terracciano, Romero; Jović, Traorè. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini (dal 46’ Pellegrini), Llorente (dal 79’ Huijsen); Çelik (dal 79’ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy (dal 61’ Belotti). A disp.: Boer, Rui Patrício, Karsdorp, Pisilli, João Costa. All.: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 43’ Mancini, 71’ Kjaer, 81’ Huijsen.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.