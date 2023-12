Repubblica: "Miracolo a metà: l'impresa del Milan cancellata dal PSG"

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Miracolo a metà: l'impresa del Milan cancellata dal PSG". Grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze nella ripresa, il Diavolo ha battuto 2-1 il Newcastle, ma purtroppo questo successo non regala gli ottavi di Champions League ai rossoneri. A passare il turno è il PSG grazie all'1-1 in casa del Borussia Dortmund.

Il Milan retrocede così in Europa League, competizione che la squadra di Stefano Pioli deve provare a vincere. Anche il tecnico rossonero è dello stesso pensiero: "L'Europa League? Il Milan non l'ha ancora mai vinta". Resta comunque il rammarico di questa eliminazione: "Dispiace, ci speravamo tanto - ha spiegato Pioli nel post-partita -. Paghiamo la gara di andata contro il Newcastle".