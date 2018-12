Repubblica - Moncada potrebbe portare al Milan anche il talent-scout Notari

Secondo quanto riferito da Stefano Scacchi su Repubblica.it, Geoffrey Moncada potrebbe portare al Milan anche un talent-scout che ha condiviso la sua esperienza al Monaco. Si tratterebbe di Massimiliano Notari, osservatore per l'estero del club monegasco. Notari, ex difensore quarantaseienne di Como, è stato scoperto dalla Juventus nel 1993 in Serie D con il Saronno.