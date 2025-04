Repubblica: "Razzismo, nervi e rinnovo. Milan, la notte di Maignan"

vedi letture

"Razzismo, nervi e rinnovo. Milan, la notte di Maignan": titola così Repubblica in vista di Udinese-Milan di questa sera che sarà una gara particolare per Mike Maignan che un anno fa fu vittima di insulti razzisti. La tensione resta alta dopo lo striscione esposto a Udine nei giorni scorsi contro il portiere francese, che è stato preso di mira anche dalla Curva Nord bianconera: "Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Maignan (il popolo friulano non dimentica) va fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori". Nella conferenza stampa pre-partita, Sergio Conceiçao ha dichiarato sulla questione: "Mike deve concentrarsi sulla partita, non siamo preoccupati e non lo è lui, poi se accadranno cose del genere ci sarà l’autorità competente".

Maignan e il rinnovo che non arriva

C'è un po' di tensione però anche tra Maignan e il Milan per la questione rinnovo: un accordo di massima tra le parti è già stato trovato da tempo, ma po il club ha stoppato i dialoghi dopo qualche prestazione negativa del francese. Chi gli è vicino, racconta di un Mike nervoso per la situazione al punto che, se le cose non dovessero sbloccarsi rapidamente, potrebbe decidere di arrivare a scadenza (2026) per poi scegliere da solo la sua prossima squadra.