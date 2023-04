Repubblica: "Sala sfida il Pd sulla Maura: 'Fate recedere voi il Milan'. E l’Inter lancia l’ultimatum"

"Sala sfida il Pd sulla Maura: 'Fate recedere voi il Milan'. E l’Inter lancia l’ultimatum": titola così questa mattina l'edizione milanese di Repubblica. Il noto quotidinao riporta stamattina le parole di ieri del sindaco di Milano: "È inutile che il Pd dica a me di convincere le squadre. Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome e non mi dispiacerebbe visto quanto abbiamo lavorato su quel progetto.

Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare?". Il numero uno di Palazzo Marino, che nei prossimi giorni potrebbe avere un incontro informale con Paolo Scaroni, è ancora in attesa del progetto dei rossoneri per La Maura: un disegno dettagliato doveva essere presentato entro la fine di questa settimana, ma la sensazione è che tutto slitterà dopo Pasqua. Intanto si muove anche l'Inter che ha inviato una lettera al Comune in cui i nerazzurri chiedono di procedere con il primo progetto su San Siro.