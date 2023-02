Repubblica su Milan-Tottenham: "Pioli e Conte, esame per due con tanti guai"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In vista di Milan-Tottenham di stasera, l'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Pioli e Conte, esame per due con tanti guai". Le due squadre non stanno attraversando periodi semplici. Il Diavolo deve poi rinunciare ancora a due titolarissimi come Maignan e Bennacer, mentre gli Spurs non avranno a disposizione Lloris, Bentancur, Bissouma e lo squalificato Hojbjerg.