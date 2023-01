Repubblica: "Supercoppa, più soldi che gloria. Quante insidie per Milan e Inter"

MilanNews.it

"Supercoppa, più soldi che gloria. Quante insidie per Milan e Inter": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il match di mercoledì in Arabia Saudita porterà qualche milione di euro nelle casse dei due club, ma allo stesso tempo Pioli e Inzaghi si augurano in primis di non avere nuovi infortuni e poi che i rispettivi giocatori non consumino troppe energie tra viaggio e partita visto che al rientro si tornerà subito in campo per il campionato.