Ancora una volta, l’assenza di Suso si è sentita. Con la Spal serviranno i gol ma non li potrà ispirare lo spagnolo. Come riporta il quotidiano La Repubblica, infatti, la pubalgia o una piccola lesione agli adduttori lo tengono in forse anche la Supercoppa ed è un bel problema. Anche perché Castillejo - si legge - sta a Suso come l’orzo al caffè.