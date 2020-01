Repubblica, svolta epocale su VAR: introdotta tolleranza su fuorigioco

Epocale novità in vista nel mondo arbitrale, raccontata e anticipata da Repubblica. Cambierà il fuorigioco, loha deciso l'IFAB. Verrà introdotta la tolleranza, restituendo potere ai guardalinee. Addio a offside millimetrici, la vivisezione non piace. Se per fischiare un fuorigioco servono 12 telecamere, significa in fondo che chiaro ed evidente errore non era.