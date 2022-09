Repubblica titola: "Milan, la musica è cambiata: in Europa senza paura"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Milan, la musica è cambiata: in Europa senza paura". Stasera i rossoneri faranno il loro esordio in Champions League contro il Salisburgo e Stefano Pioli si aspetta di vedere la crescita della sua squadra anche in Europa. "Ora sappiamo cosa fare. Dimostriamo che siamo cresciuti" le parole di ieri del tecnico rossonero.