Repubblica titola: "Via al nuovo Ibra, manager tuttofare"

"Via al nuovo Ibra, manager tuttofare": titola così questa mattina Repubblica che racconta la prima visita ufficiale di ieri a Milanello dello svedese dopo essere stato nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan. Dopo il saluto ai giocatori, l'ex attaccante ha fatto un breve discorso per presentare il suo nuovo ruolo e successivamente ha assistito a bordocampo all'allenamento insieme a Moncada e D'Ottavvio.

Quali sono i nuovi compiti di Ibrahimovic? Lo svedese sarà a piena disposizione di Pioli e del gruppo rossonero. Non sarà a Milanello tutti i giorni, ma ogni volta che ci sarà bisogno di lui. Inoltre, Zlatan seguirà spesso il Milan anche nelle partite in trasferta, a partire da quella di domani sera sul campo della Salernitana di un grande ex rossonero come Pippo Inzaghi.