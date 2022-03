Repubblica titola: "Zero coraggio: Milan e Inter si accontentano"

MilanNews.it

Repubblica in edicola questa mattina apre così le pagine sportive: "Zero coraggio: Milan e Inter si accontentano". Poche emozioni e tanti errori nel derby di ieri sera valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. La sfida è terminata con un deludente 0-0, il discorso qualificazione è dunque rinviato al match di ritorno in programma il 20 aprile.