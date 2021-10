Repubblica: "Troppo piccolo il Milan sul fronte del Porto"

Per commentato la sconfitta di ieri dei rossoneri in Portogallo, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Troppo piccolo il Milan sul fronte del Porto". Prestazione deludente e terzo ko di fila in Champions League per il Diavolo che ora vede sempre più lontano gli ottavi della competizione. Molto contestato però il gol del Porto, viziato da un netto fallo su Bennacer.