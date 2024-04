Repubblica - Verso Milan-Roma: Cardinale atteso giovedì a San Siro

Secondo quanto riferisce Repubblica, giovedì sera, in occasione della sfida di andata dei quarti di Europa League tra Milan e Roma, a San Siro è atteso anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero. Per la sfida contro i giallorossi, lo stadio milanese sarà ancora una volta pieno di tifosi milanisti: per la 17^ volta in questa stagione, è stato infatti sfondato il muro delle 70 mila presenze.

Ieri, dopo il match contro il Lecce, Stefano Pioli ha parlato così a DAZN dei tifosi del Milan: "Io devo dire che abbiamo sofferto e insieme a noi lo hanno fatto i nostri tifosi, ma quello che hanno fatto nei momenti difficili, cioè di venire con grande entusiasmo, con tanta sofferenza e riempire San Siro non è mai mancato. È un grandissimo merito di questo ambiente, noi dobbiamo cercare di approfittare che ci sia questo entusiasmo. Il prossimo mese e mezzo sarà importante. Adesso conta solo la prossima, i giudizi cambiano velocemente. Abbiamo un obiettivo grande, vogliamo essere i più competitivi possibili in entrambe le competizioni, arrivare secondi in campionato e arrivare in fondo all’Europa League sarebbe importante. È il nostro obiettivo, la nostra motivazione e ci dobbiamo impegnare tanto".