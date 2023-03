Retegui in Nazionale, il padre: "È entusiasta e onorato. Il suo sogno è giocare in Europa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Carlos José Retegui, padre di Mateo, attaccante del Tigre convocato in Nazionale da Mancini in vista delle qualificazioni a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio della chiamata in azzurro: "Ha il passaporto italiano grazie al nonno Angelo Dimarco che venne in Argentina ma era originario di Canicattì. Per lui è un onore e un grandissimo orgoglio essere chiamato dai campioni d'Europa. È molto orgoglioso ed entusiasta". Ma l'Argentina non l'ha mai chiamato? "Solo una volta nell'U19 nel 2018 per un torneo sudamericano.