Reti decisive a gara in corso: il dato che incorona Okafor e Jovic

Nel giorno della vigilia di Fiorentina-Milan, in programma domani sera alle 20.45 al "Franchi" Di Firenze per la 30esima giornata di Serie A, apprendiamo e riportiamo questo interessante dato fornito da Transfermarkt. In questo focus si parla dei gol da subentrato di Noah Okafor, uno dei migliori per questo motivo in Europa nell'attuale stagione 2023-2024. Infatti, parlando di gol, solo un ex-Serie A ha segnato di più rispetto ai giocatori presenti in Serie A.

Di seguito, questa la classifica europea dei giocatori che hanno segnato di più a partita in corso nell'attuale stagione:



Stuani 23 ingressi a gara in corso e 5 gol

Tel 21 ingressi a gara in corso e 4 gol

Okafor 16 ingressi a gara in corso e 4 gol

Jovic 12 ingressi a gara in corso e 4 gol

Lautaro Martinez 1 ingresso a gara in corso e 4 gol

Piccoli 23 ingressi a gara in corso e 3 gol

Frattesi 20 ingressi a gara in corso e 3 gol

Baumgartner 15 ingressi a gara in corso e 3 gol

Poulsen 14 ingressi a gara in corso e 3 gol