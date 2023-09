Retroscena dalla Francia: non solo Lukaku, il Rennes ha sondato anche Giroud

Incroci e retroscena di mercato, tra Francia e Italia. Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Rennes avrebbe messo nel mirino diversi giocatori noti al campionato di Serie A. E non soltanto Romelu Lukaku, poi finito alla Roma. Prima ancora di Big Rom, il club transalpino aveva infatti fatto una proposta per un altro big del calcio italiano.

Sondato Giroud. In particolare, il Rennes avrebbe sondato il terreno per Olivier Giroud, con l'obiettivo di capire se il centravanti potesse essere interessato a un ritorno in Ligue 1. No del giocatore, no anche del Milan che non aveva alcuna intenzione di privarsi del proprio centravanti titolare