Retroscena Milan: Moncada ci provò per i fratelli Carboni

In Italia ci sono due fratelli italo-argentini che stanno stupendo tutti per le loro qualità: Valentin e Franco Carboni. Entrambi di proprietà dell'Inter, i due giovani talenti sono stati al centro di alcuni voci di calciomercato lo scorso gennaio, ma il club nerazzurro non ci ha pensanto neanche minimamente a lasciarli andare visto che l'obiettivo è tenerseli il più stretto possibile.

E pensare che i fratelli Carboni sarebbero potuti approdare sull'altra sponda del Naviglio, al Milan, come confermato anche da Luca Nigriello ai microfoni di Tv Play. L'agente FIFA, nonché esperto di calcio argentino, ha infatti detto: "Con i fratelli Carboni ho un rapporto incredibile. Li ho seguiti sin dagli inizi. Il Milan è stato il primo ad interessarsi ai ragazzi, con Moncada che venne addirittura da me a fare una riunione con loro. C'erano tutti i presupposti per far andare in porto l'affare, ma per qualche motivazione alla fine è saltato tutto per fortunta dell'Inter".