Ribaltone Genoa: Juric esonerato, arriva Prandelli

Ivan Juric non è più il tecnico del Genoa, come rivela Sky Sport. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella ai calci di rigore, costata l'eliminazione alla formazione del grifone. Al suo posto, secondo l'emittente satellitare, arriverà l'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli. Lasciati gli azzurri nel 2014 dopo il fallimentare Mondiale in Brasile, l'ex mister della Fiorentina ha allenato successivamente Galatasaray, Valencia e Al-Nasr. Prandelli è senza panchina dal gennaio 2018.