Ricavi e crescita nel 2023: +46% per il Milan rispetto al 2022

Il 2023 del Milan non è andato secondo i piani almeno per quanto riguarda le questioni di campo, visto che a livello di ricavi e crescita i dati del diavolo sono notevolmente migliorati rispetto a quelli registrati al termine del 2022. A confermare questo incremento il report "The UEFA European Club Finance ad Investment Landscape", che fra le altre cose ha inserito il Milan anche nella top20 delle squadre che meglio hanno lavorato sui loro ricavi nello scorso anno solare.

Stando ai dati forniteci da questo report, per l'appunto, rispetto ai guadagni del 2022 il Milan ha avuto un incremento di addiirttura il 46%, posizionandosi di conseguenza al 13imo posto di questa particolare classifica redatta da la UEFA con ben 399 milioni di euro di profitto.

Migliorati anche i dati per quanto concernono i ricavi dai kit e dal merchandising, visto che rispetto al 2022 (29 milioni di euro) il Milan ha avuto un incremento di ben 18 milioni di euro.