Ricci: "Chukwueze-Milan? Acquisto di medio-alto livello"

vedi letture

Intervenuto a Tutti Convocati di Radio 24, il giornalista Filippo Ricci ha commentato così il possibile approdo di Chukwueze al Milan: "Ottimo giocatore, è un acquisto di medio-alto livello che consiglierei assolutamente. Nei travasi da Liga a Serie A non si sa mai come va a finire. Mi viene in mente Castillejo, io pensavo fosse un ottimo acquisto. Non è andata proprio benissimo".