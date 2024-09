"Ricci piace molto al Milan, discorso però più proiettato verso la prossima stagione": il punto di Ceccarini

Il calciomercato non dorme mai. Nel suo consueto editoriale domenicale, il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato di un giocatore che potrebbe essere un potenziale rinforzo a centrocampo per il Milan, anche a partire dal mese di gennaio.

Le parole di Ceccarini

"Un altro giocatore su cui si stanno concentrando molte attenzioni è decisamente Samuele Ricci. Spalletti lo ha chiamato in Nazionale e lui ha risposto con due ottime prestazioni contro Francia e Israele".

Continua Ceccarini

"Oggi il regista del Torino è una garanzia assoluta ed è destinato a diventare anche un pilastro in azzurro. In Italia è proprio il Milan la società che ora potrebbe averne più bisogno anche in virtù del grave infortunio di Bennacer. Il centrocampista granata piace molto alla dirigenza rossonera. Come nel caso di Buongiorno, la richiesta del presidente Cairo sarebbe molto alta. Per cui nel caso il discorso è più proiettato verso la prossima stagione".