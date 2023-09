Richards e il 'consiglio' di Balotelli: "La prima cosa che ho detto a Montella è stato 'testa di ca**o'"

Micah Richards, ex difensore, tra le altre, di Manchester City e Fiorentina, ha raccontato al canale YouTube "The Rest Is Football" questo divertente aneddoto che riguarda anche Mario Balotelli, suo ex compagno di squadra ai Citizens: "Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, se non cose basilari. Come un vero idiota ho chiesto a Balotelli come avrei potuto dire per salutare qualcuno. Sono andato a incontrare per la prima volta l'allenatore Montella, gli stringo la mano e gli dico: 'Testa di ca**o'".