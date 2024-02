Riecco Bennacer, CorSport: "È recuperato, il Milan lo inserirà in lista per l'Europa League"

Pioli e il Milan possono sorridere per il recupero di Bennacer: archiviata la lunga convalescenza per l'operazione al ginocchio, l'algerino è ora arruolabile per la delicata trasferta di Frosinone, mettendo virtualmente fine alla fase che ha visto il Milan giocare con il 4-2-3-1 con Adli e Reijnders titolari. Un ritorno, quello dell'ex Empoli, che permetterà all'allenatore rossonero di aumentare le rotazioni in mediana (che adesso vede ai box per infortunio il solo Pobega).

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, inoltre, il Milan inserirà Bennacer in lista per l'Europa League partendo dalla doppia sfida con il Rennes.