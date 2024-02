Riecco Bennacer: l'algerino tornerà tra i titolari contro il Napoli

vedi letture

Il big match di domani sera che il Milan giocherà contro il Napoli sarà segnato dal gradito ritorno tra i titolari di Ismael Bennacer. Dopo la deludente campagna in Coppa d'Africa con l'Algeria, in cui tra l'altro il centrocampista rossonero ha giocato una sola partita prima di fermarsi per un infortunio che si è portato dietro anche a Milanello, il numero 4 del Diavolo tornerà a dirigere le operazioni in mezzo al campo. Considerando che ha giocato solo nel mese di dicembre, il ritorno di Bennacer è atteso come la manna dal cielo e potrebbe spostare gli equilibri.

Il ritorno subito alla titolarità è anche dovuto alla squalifica di Tijjani Reijnders che, nonostante abbia la palma di giocatore più presente del Milan in questa stagione, dovrà prendersi un turno di riposo forzato. Ma con Bennacer pronto a giocare dal primo minuto, il peso dell'assenza dell'olandese è sicuramente diluito.