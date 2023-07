Riecco Brahim: l'ex 10 rossonero ha salutato affettuosamente Pioli e gli ex compagni nel pre Real Madrid-Milan

Come testimoniato dalle foto postate da AC Milan, Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid, nel pre-partita ha salutato con molto affetto gli ex compagni rossoneri, oggi suoi avversari nell'amichevole tra i Blancos e il Milan. Molto sentito, in particolare, l'abbraccio con Stefano Pioli e con Theo Hernandez.