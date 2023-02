Riecco Florenzi! Si va verso la convocazione per la gara con l'Atalanta

MilanNews.it

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi sarebbe oramai prossimo al rientro tanto che Stefano Pioli, sia che possa utilizzarlo a gara in corso sia che no, sembra intenzionato a convocarlo per la gara di domenica sera contro l'Atalanta. Il laterale romano manca dalla lista dei convocati da fine agosto.