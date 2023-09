Riecco Gattuso, nove mesi dopo la sfortunata parentesi di Valencia ha l'occasione Lione

Tutto pronto per il ritorno in panchina di Gennaro Gattuso, lo attende il Lione che ha scelto lui per sostituire Blanc dopo il pessimo avvio di stagione fatto registrare dalla squadra. Seconda esperienza internazionale consecutiva per il mister calabrese, che ritrova un incarico a distanza di circa 9 mesi dall'ultimo, la sfortunata parentesi trascorsa al Valencia.

Un'avventura iniziata con l'avvio della stagione e conclusa ancor prima che terminasse il mercato invernale, uno dei fattori destabilizzanti nel rapporto lavorativo instaurato tra Gattuso e la dirigenza dei Murcielagos. Una ventina di partite, poco più, sulla panchina spagnola prima del burrascoso addio, nei fatti una dimissione dall'incarico dell'allenatore, che non ravvedeva più le condizioni per poter proseguire nel suo lavoro a pieno regime.

Gattuso va in cerca di una svolta dopo le ultime stagioni: nell'estate 2021 era già virtualmente il nuovo tecnico della Fiorentina, peccato che l'incarico sia durato appena venti giorni prima dell'imprevedibile separazione quando ancora neanche era iniziata la pre-season. Tanto che in numerosi archivi calcistici questa parentesi neanche viene registrata, poiché nella sostanza non iniziò nemmeno il contratto pronto per lui. Un andamento recente di calo rispetto alle buone parentesi degli anni precedenti tra Milan e Napoli, l'occasione Lione servirà a Gattuso anche per risollevare se stesso.

LA CARRIERA DA ALLENATORE DI GATTUSO

2013 - Sion (Svizzera)

2013 - Palermo (Italia)

2014 - OFI Creta (Grecia)

2015/17 - Pisa (Italia)

2017 - Milan Primavera (Italia)

2017/19 - Milan (Italia)

2019/21 - Napoli (Italia)

2022/23 - Valencia (Spagna)