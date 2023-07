Riecco Kjaer a Milanello: "Bello essere tornati, abbiamo una grande stagione davanti a noi"

Giorno di ritorno a Milanello per tutti i big che alla fine della scorsa stagione si erano trattenuti con le proprie nazionali: Leao, Giroud, Theo, Maignan e anche Simon Kjaer.

Il centrale danese, pronto a cominciare la sua terza stagione con i colori rossoneri addosso, si dice felice di essere tornato: "Bello essere tornati, abbiamo una grande stagione davanti a noi".

Feels good to be back

We have a great season ahead#SempreMilan❤️ pic.twitter.com/8vZaDwJBEi