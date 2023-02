Riecco Leao, contro il Torino può tornare titolare dopo due partite

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Dopo le due panchine consecutive con Sassuolo e Inter, che hanno fatto sollevare più di qualche polemica all'indirizzo di Stefano Pioli, il portoghese potrebbe ritornare in campo dall'inizio. Pioli starebbe infatti pensando a come ridisegnare la squadra per renderla più offensiva pur mantenendo la difesa a tre che garantisce maggiore copertura. L'idea sarebbe quella di un 3-4-1-2 con Rafa ad agire al fianco di Olivier Giroud. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.