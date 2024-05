Riecco Pobega, dopo cinque mesi. Il centrocampista: "Finalmente sono tornato"

Tommaso Pobega è tornato in campo dopo quasi cinque mesi. Il centrocampista era assente dalla partita d'andata cotnro il Monza del 17 dicembre, dove dovette abbandonare il campo anzitempo per infortunio, che l'ha costretto all'intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. Pobega è tornato all'84' della partita cointro il Cagliari, sostituendo Bennacer.

Attraverso il proprio account Instagram, Pobega mostra le sue emozioni per il ritorno in campo. "Dopo 145 giorni! Finalmente sono tornato" è il breve messaggio lasciato dal centrocampista. 24 anni, Pobega ha raccolto in questa stagione 14 presenze.