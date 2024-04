Riecco Terracciano, il jolly arrivato a gennaio si rivede in campionato dopo oltre due mesi

vedi letture

Dopo oltre due mesi si rivede Filippo Terracciano in campionato con la maglia del Milan. Il jolly arrivato nella finestra invernale di mercato dal Verona era stato impiegato solamente nei minuti di finali della partita contro il Bologna, il 27 gennaio . Esordio sfortunato poiché nella circostanza causò il calcio di rigore che valse il definitivo 2-2. Da allora il giocatore ha collezionato solo panchine senza mai subentrare, se non in un paio di occasioni in Europa League, entrambe contro il Rennes.

"Ha subito un po' l'impatto di essere un top club all'inizio. Sta lavorando tanto. Lo sto schierando da terzino" ha dichiarato Stefano Pioli solamente una settimana fa nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. 21 anni, Terracciano è arrivato al Milan a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro.