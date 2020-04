Rienzi (pres. Codacons): "Tamponi a calciatori e vip? Abbiamo fatto un esposto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto l'avvocato Carlo Rienzi, Presidente del Codacons.

"Corsia preferenziale ai tamponi per i calciatori? Abbiamo fatto un esposto alla procura della repubblica. Non solo per i calciatori, ma per i vip in genere. Bisogna capire come fanno perché privatamente non è possibile. Chi li concede dovrebbe andare in galera. Ovviamente se il Governo decide che si riprendono le partite e questi giocatori saranno messi insieme per forza allora si dovranno fare i tamponi. Ma è il governo che deve stabilirlo e si prenderanno la responsabilità di questa scelta, è una decisione politica. Ad oggi questa decisione non c'è ancora però”.