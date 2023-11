Rigore Udinese, per Marelli il fischio di Sacchi è generoso

Un rigore ha sbloccato la sfida tra Milan e Udinese a San Siro, al 63esimo: la massima punizione è stata poi messa a segno da Pereyra. Secondo Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, che ha espresso il suo parere in tempo reale, il penalty assegnato da Juan Luca Sacchi è "generoso" e non aveva "gli estremi" per essere concesso.