Rigori da incubo, il CorSera scrive: "Non è solo il Milan ad avere questo problema"

Un weekend da incubo per i tiri dal dischetto. Nel corso del turno di Serie A sono stati assegnati ben 7 rigori e ne sono stati segnati solo due: uno da Orsolini a San Siro contro il Milan e l'altro da Suslov del Verona. Prima e dopo di questi due gol, tanti errori: Giroud e Theo Hernandez per il Milan, Krstovic per il Lecce, Duda per il Verona e Nico Gonzalez per la Fiorentina. Non è un problema solo del Milan, dunque.

Lo puntualizza oggi anche il Corriere della Sera che al tema dedica un approfondimento dal titolo: "Rigori, è la testa che sbaglia. Ma non è solo il Milan ad avere questo problema". Se da un lato è vero che i portieri sono sempre più specializzati rispetto al passato, dall'altro è anche un problema mentale. Il quotidiano generalista prende in prestito le parole di Aldo Serena: "A fare la differenza resta sempre la lucidità mentale".