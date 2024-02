Rijkaard: "Al Milan ho potuto giocare nella miglior squadra del mondo in quel momento"

vedi letture

Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita si occupa del mondo Milan, è volato ad Amsterdam per intervistare i Tre Tulipani rossoneri: Marco van Basten, Ruud Gullit e Franck Rijkaard.

Qui le dichiarazioni del grande ex centrocampista.

Il dispiacere nel dover giocare contro il Milan dopo aver lasciato i rossoneri: “Ho sempre detto che non avrei mai voluto giocare contro il Milan. Qui in Olanda tutti i tifosi pensavano che fosse una cosa positiva, invece avrei preferito giocare contro qualsiasi altra squadra italiana ma non il Milan. Ma niente da fare… (sorride, ndr)”.

Il gol a Vienna contro il Benfica in Champions League: “Facevo parte di un gran gruppo di giocatori, un gran club, una grande squadra. Sono stato fortunato in questo senso, ho potuto giocare nella miglior squadra del mondo in quel momento. Posso solo ringraziare tutta la gente che mi ha sostenuto”.