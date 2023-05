Rijkaard: "Champions? Inter più sicura del Milan. Speriamo in Leao…"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Frank Rijkaard, ex-centrocampista del Milan, presente alla Milano Football Week, ha parlato così dell'euroderby: "Penso che l'Inter abbia giocato molto bene e lo si è visto sul campo. Se c'è Leao, dà la forza a tutti gli altri, spero che possa giocare il ritorno di martedì, ma questa è una cosa individuale. Dobbiamo rispettare il Milan, ma si è vista un'Inter più sicura che sapeva cosa fare, speriamo in Leao... non sono favoriti, ma potrebbero usarlo come vantaggio".