Rijkaard compie 60 anni. Il Milan: "Auguri al nostro eroe di Vienna 1990"

Oggi in via Aldo Rossi, si festeggia il compleanno di un grandissimo ex calciatore del Milan: Frank Rijkaard. Arrivato in rossonero per 5,8 miliardi di lire dal Real Saragozza, Rijkaard si affermò come uno dei migliori mediani della storia del calcio. In cerca di rilancio dopo 2 annate non positive, l’olandese giunse al Milan nell’estate del 1988 su espressa richiesta di Arrigo Sacchi. In totale con il Diavolo, Rijkaard ha giocato per 5 stagioni collezionando 201 partite e mettendo a segno 26 gol. Il palmares rossonero è ricco: 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali. Il Milan per i suoi 60 anni gli ha dedicato un post sui profili social in cui ha scritto: “Auguri al nostro eroe di Vienna 1990”.