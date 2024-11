Rijkaard: "Reijnders può diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo, credo che sia già sulla strada giusta"

"Spero che Reijnders diventi uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma credo sinceramente che sia già sulla strada giusta". Un gran bel attestato di stima da parte di chi, come Frank Rijkaard, vanta un palmares da sogno tra Milan ed Ajax, in compagnia di un Europeo con la Nazionale olandese.

Nel colloquio a tu per tu con i taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex mediano rossonero ha voluto celebrare il centrocampista classe '98 che si è levato in cattedra in un palcoscenico come il 'Bernabeu' appena 48 ore fa per permettere al Milan di espugnarlo, battere il Real Madrid e ottenere una vittoria di assoluta importanza.

E rispetto alla scorsa stagione sta segnando con molta più frequenza - due gol di fila tra Monza e Madrid -, denotando un netto miglioramento da questo punto di vista: "Mi piace molto il suo modo di giocare. Con il passare del tempo - ha proseguito nell'analisi Rijkaard - sta diventando sempre più importante per il Milan. In mezzo al campo può ricoprire tutti i ruoli e sta mostrando la sua generosità: non risparmia mai una corsa per la squadra e dà sempre il suo massimo. Con la qualità di cui dispone, è bravissimo a creare azioni pericolose per i compagni e imposta bene la manovra".