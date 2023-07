Rijnders rivela: "Mi ha chiamato Xavi, ma ormai avevo deciso che avrei giocato per il Milan"

Durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha confermato di aver detto no anche al Barcellona per il Diavolo: "Se è vero che è arrivata una chiamata anche da Xavi? Sì, ma io avevo fatto la mia scelta. Avevo parlato con Moncada e con Pioli... e a quel punto avevo già deciso, anche con la mia famiglia. Avevo già deciso che avrei giocato per il Milan".