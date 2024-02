Rimonta Milan a Frosinone, Adli sui social: "Battaglia vinta"

Il Milan vince in rimonta contro il Frosinone in una partita folle che ha cacciato fuori tutto il carattere e l'unione di un gruppo squadra che non molla di un centrimetro in campo fino a quando l'arbitro non fischia la fine.

A festeggiare l'importante vittoria del diavolo al Benito Stirpe il centrocampista del Milan Yacine Adli, che con un post sui propri canali social ha scritto: "Battaglia vinta! Andiamo avanti #ForzaMilan".