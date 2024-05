Rinasce il Chievo. Pellissier si aggiudica il marchio all'asta

Una giornata storica, il marchio Chievo torna alla sua gente. È un secondo sogno che si avvera, per Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, dopo la nascita nel 2021 del progetto calcistico FC Clivense, di cui sono rispettivamente - presidente e vicepresidente. Pellissier, già bandiera del Chievo Verona, primatista di presenze in Serie A, con 112 goal, "riconsegna" oggi insieme a Zanin, ex portiere dello stesso Chievo della favola il marchio A.C. Chievo Verona nelle mani e nei cuori di quanti lo hanno amato e hanno lato in questi tre anni per dare vita ad un progetto nuovo e sano: FC Clivense, un progetto calcistico partecipato e condiviso da 800 soci. Ce l'hanno fatta Sergio Pellissier ed Enzo Zanin: hanno mantenuto la promessa che era tra gli obiettivi del piano industriale di FC Clivense 2021-2029. Forti del supporto di tutti i soci e sponsor di FC Clivense che in queste settimane hanno fatto quadrato intorno alla società e l'hanno supportata nella condivisione di questo obiettivo.

L'apertura delle buste il 10 maggio, alle ore 15 davanti al curatore, quindi, l'avvio dell'asta con la seconda offerente che questa mattina ha avanzato la sua proposta. Alle ore 15.20 la chiusura con esito positivo per Clivense che, pertanto, si aggiudica tutti i marchi appresi all'attivo del fallimento dell' A.C Chievo Verona, costituiti dai marchi d'impresa marchio italiano n. 751606 "CHIEVO"; marchio italiano figurativo Chievo Verona n. 751607; marchio dell'Unione Europea Chievo Verona n. 2649994; marchio dell'Unione Europea Chievo Verona n. 005897897. Vi sono ora 90 giorni per chiudere tutto l'iter con il saldo della quota.

Sergio Pellissier, presidente FC Clivense: "In questi tre anni, da quel 13 agosto 2021 quando fondammo FC Clivense proprio in questi uffici, società che oggi milita in serie D, il nostro impegno è stato quello di ripartire e fondare un nuovo progetto con un gruppo di persone coeso, per bene, che quella favola del Chievo l’avevano vissuta e alla quale avevano dato una parte importante della loro vita. Ora, restituiamo a quelle persone, ai tifosi e a tutti i soci quel marchio. Il “nome” non fa il progetto – che c’è e si evolve – ma restituisce, a quella che a me piace chiamare famiglia, un patrimonio che è di tutti. Quale sarà il nome che sceglieremo da ora in avanti, quali i colori, quali gli scenari futuri: tutto sarà deciso in condivisione con i nostri soci. L’ho sempre detto: questa non è la società".