Rinascimento Italia, 3/a maglia è verde

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Una maglia verde, con colletto e bordo manica blu, ispirata al periodo rinascimentale per celebrare "i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri". L'ha creata lo sponsor tecnico Puma, in omaggio al momento attuale, "in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa Azzurra (12 calciatori tra quelli in raduno da oggi a Coverciano hanno 25 anni o meno)". Con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, il colore del kit richiama la "Maglia Verde" indossata un'unica volta dall'Italia durante la vittoria per 2-0 contro l'Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo quell'occasione, fa sapere la Figc, le Nazionali giovanili hanno adottato il verde come Home kit. L'azzurro, infatti, è rimasto per anni un'esclusiva della Nazionale maggiore. La nuova maglia farà il suo esordio sabato prossimo in occasione di Italia-Grecia, nello stesso Stadio Olimpico.