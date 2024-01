Rinnovereste Giroud? Plebiscito a favore del "Sì" da parte dei lettori di MilanNews

Olivier Giroud si sta dimostrando ancora una volta uno dei giocatori più decisivi della rosa, se non il più decisivo. L'attaccante francese non sembra risentire del peso dell'eta - 37 anni compiuti a settembre - e sta mettendo in piedi la sua miglior stagione da quando è arrivato a Milanello: per il momento, tra Serie A e Champions, 11 gol e 7 assist. Per la terza stagione consecutiva ha sfondato la doppia cifra.

Ora, a fine anno il contratto di Giroud con il Diavolo scade. Il tema del suo rinnovo da febbraio in avanti sarà molto caldo: il numero 9 è un campione ma chiaramente il Milan interverrà sul mercato per cercare un centravanti del futuro. Ciò vuol dire da un lato che Giroud potrebbe avere meno spazio, dall'altro che sarebbe più fresco e dunque potrebbe avere un rendimento ancora maggiore.

Abbiamo chiesto ai lettori di MilanNews.it tramite un sondaggio Instagram se rinnoverebbero Olivier Giroud. Hanno risposto in 3.056 utenti ed è stato un plebiscito in favore del francese. A vincere è stato il partito del "Sì" con il 90% dei voti.